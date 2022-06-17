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Sazlı sözlü açılış yaptılar

Ankaralı iş insanı fizik tedavi uzmanı Dr. Alper Yalçın, başkent merkezli emlak ve gayrimenkul firması “Dr.Alp Gayrimenkul” Bodrum şubesini açtı.

17 Haziran 2022 Cuma 13:47
Sazlı sözlü açılış yaptılar

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bodrum’da binden fazla yazlık konuk inşaatlarını devam ettiren Dr. Alper Yalçın açılış günü Bodrumlulara Türk halk müziğinin güçlü sesi Mustafa Özarslan konseri organize etti. Grup Çığ ile birlikte konser veren Mustafa Özarslan sevilen türkülerle hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve yurt içindeki yatırımcılara yönelik konut projeleri üreten Ankara merkezli “Dr.Alp Gayrimenkul” Bodrum’da şube açtı. Bodrum ve çevresinde bin adet konut üreten ve inşaatları devam eden projeleri ile dikkat çeken firma sahibi Dr. Alper Yalçın aynı zamanda fizik tedavi uzmanı olarak da tanınıyor. 25 yıldır konut sektöründe faaliyet gösteren Dr. Alper Yalçın, Bodrum şubesinin açılışını konser etkinliği ile kutladı. Grup Çığ ile sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Özarslan’nın konseri Bodrumlular tarafından ilgi ile izlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta sevilen türküleri seslendiren Mustafa Özarslan dinleyenlere müzik ziyafeti çekti. “Dr.Alp Gayrimenkul” ile ilgili konuşan firma sahibi Dr. Alper Yalçın “Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye’den yatırımcıya Bodrum ve Ankara’da gayrimenkul satışları yaptık. Bodrum eğlence merkezli bir yer ancak gayrimenkul yatırımı olarak da ilgi görüyor ve daha da büyüyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Alper YalçınDr.Alp Gayrimenkul
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