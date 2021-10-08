Şarkının kayıtları stüdyodan çalındı...

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"Gidiyor musun?", "Yıldızlara", "Mesafe", "Seni Kaybettim" gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Yasir Miy yeni şarkısı "Buz"u müzikseverlerle buluşturdu...

Hacettepe Hacettepe konservatuvar Obua ve Marmara müzik öğretmenliği mezunu Yasir Miy, iki üniversiteli müzik adamı olarak şarkıların bir çoğunu motosikleti ile şehir turu atarak yazdığını belirtti. 'Buz' adlı yeni şarkısında eski sevgilisine öfkeli, ayrılık acısı çeken bir adamın sözlerini aktardığını anlatan Yasir Miy'in yeni şarkısının klip yönetmenliğini Mustafa Karaman, yaptı. Garipce’de çekilen klipte Yasir Miy, 'Bir hayli badire atlattık bu şarkıyı çıkarana kadar. Şarkının kayıtları hırsızlar tarafından çalındı. Yeniden şarkı kaydına girerek, şarkıyı dinleyici ile buluşturduk.

Yasir Miy'in, 'Buz' adlı şarkısı Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.