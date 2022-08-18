ŞARKICI EMRAH ÇALAPKULU MÜJDEYİ VERDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sakin tatilleri sevdiğini söyleyen şarkıcı, "İşlerimiz zaten çok yoğun geçiyor ve ben bu yoğunluğun arasında bir de kalabalık ve gürültülü bir tatile gitmeyi tercih etmiyorum. Daha çok doğayla iç içe tatillerden hoşlanıyorum. Herkesin sırf story atabilmek için gittiği yerler bana samimi gelmiyor. Bir yerde bulunmak için bulunmak istemiyorum. Hayatımdan çok memnunum" dedi.

Tatil dönüşü yeni projeler için harekete geçeceğini söyleyen Çalapkulu, "bu defa herkesi şaşırtacak ve herkese dokunacak bir parçayla geleceğiz" dedi.