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ŞARKICI EMRAH ÇALAPKULU MÜJDEYİ VERDİ

Şarkıcı Emrah Çalapkulu, son teklisi "Gece Bizden "Genç" ile yaz akşamlarının nabzını tutmaya devam ediyor. Eğlenceli ve dinamik şarkısıyla en çok dinlenenler listesinde boy gösteren Çalapkulu, yoğun geçen bir sezon sonrası kısa bir tatile çıktı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:14
ŞARKICI EMRAH ÇALAPKULU MÜJDEYİ VERDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sakin tatilleri sevdiğini söyleyen şarkıcı, "İşlerimiz zaten çok yoğun geçiyor ve ben bu yoğunluğun arasında bir de kalabalık ve gürültülü bir tatile gitmeyi tercih etmiyorum. Daha çok doğayla iç içe tatillerden hoşlanıyorum. Herkesin sırf story atabilmek için gittiği yerler bana samimi gelmiyor. Bir yerde bulunmak için bulunmak istemiyorum. Hayatımdan çok memnunum" dedi.
Tatil dönüşü yeni projeler için harekete geçeceğini söyleyen Çalapkulu, "bu defa herkesi şaşırtacak ve herkese dokunacak bir parçayla geleceğiz" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emrah Çalapkulu
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