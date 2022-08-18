Şarkıcı Dora Ercan Altınbaşak ve eşi Ahmet Altınbaşak çiftinin şarkısı “Korkarmıyım?

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Şarkıcı Dora Ercan Altınbaşak ve eşi Ahmet Altınbaşak çiftinin şarkısı “Korkar mıyım?” Tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının klibi çekildi. Klipten kısa bir bölüm yayınlayan çift, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



Eğlenceli çift, 'Biz evliliği tiye almak maksatlı yaptık. Yapımcımız şarkıyı çok beğenince sahip çıktı. Bizim sesimizle ilgili bir iddiamız yok. Ben Sibel Can değilim, eşim de İbrahim Tatlıses değil. Onlar gibi olabilmemiz için 500 fırın ekmek yememiz gerekiyor. Bizden olsa olsa Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisi olur” dediler.

Kadına şiddeti işleyip ironi yapan çiftin klibi beğenildi.