Şarkıcı Bergen’e 31 yıl sonra verilmek istenen ödüle neden karşı çıkılıyor?

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Yılın En İyileri’nin Ödüllendirileceği Mersin Altın Çilek ödülleri gün sayıyor. 16 Eylül’de Mersin’de gerçekleşecek olan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan ödül töreni daha gerçekleşmeden tartışmalar başladı. Daha 30 yaşında iken kıskançık nedeni ile sevgilisi tarafından tek kurşunla öldürülen Acıların Kadını Ünlü Şarkıcı Bergen’e ölümünden 31 yıl sonra ilk defa ödül vereceklerini söyleyen yarışma komitesi başkanı Saygın Kurt, gerekli kişilerin ödülü almaya gelmemesi durumunda ödülü Bergen’in mezarına götüreceklerini söyledi.

Mersin’de 16 Eylül de gerçekleşecek olan ve yılın enleri’nin ödüllendirileceği Altın Çilek Ödül töreni’ne az bir zaman kaldı, Ödül alacak olan kişilerin isimleri sır gibi saklanılmasına ramen gece de 31 yıl önce vefat eden Acıların Kadını Şarkıcı Bergen e ödül verileceği, ailenin de buna onay verdiği öğrenildi. Buraya kadar herşey normal fakat pandemi öncesinde Bergen’in hayatının sinema filmi olacağı ve başrolde Serenay Sarıkaya oynayacağı basında yer almıştı. Aile bütün haklarını belli bir para karşılığında filmin yapımcılarına devretiği için Altın Çilek Ödülleri komite Başkanı Saygın Kut’a, filmin yapımcı Mine Şengöz’e de bilgi verilmesini rica etmiş. Olay ile ilgili konuştuğumuz Saygın Kurt; Bizim birine ödül vermek için hiç kimseden izin alma gibi bir zorunluluğumuz yok fakat ailenin isteği ile ben Mine hanımı aradım gecemizi anlattım ama mine hanım buna karşı çıkarak hayır bu ödülü veremezsiniz dedi. Daha sonra yaptığımız araştırmalarda pandemiden dolayı bir türlü başlanamayan filmin çekilip çekilemeyeceği mechul olduğunu öğrendik. Mine Hanımın bu törene katılmaması için aileyi tehdit ediyormuş. Biz dediğim gibi Bergen’e ödül vermek için kimseden izin alma zorunluluğumuz yok, o gece 31 yıl sonra ve ilk defa Bergen’I onur ödülü ile onurlandıracağız. Eğer aile ödülü almaya gelmez ise bir gün sonra ödülü Bergen’in mezarına giderek ödülü mezarının başına koyacağız, bu konu hakkında daha çok söylenecek sözüm var ama şimdilik susuyorum. Dedi.