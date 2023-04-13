Şarkı okudu, ortalık karıştı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözü Hakkı Yalçın'a, Bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a ait olan 'Söz' isimli şarkıyı Linet bir yıl önce seslendirdiği ve tüm izinleri alınmasına rağmen kendi kanalı youtube'dan kaldırıldığını açıkladı. Sanat hayatında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını yine kendi kanalında 'Dünyadan Uzak' , 'Sakıncalı', 'Kurşuni Renkler', 'İçimdeki duman' gibi pek çok eseri seslendirdiğini ve hiç bir şarkının besteci ve söz yazarı ile karşı karşıya kalmadığını söyleyen Linet, 'Demek ki: benim yorumum birilerini rahatsız etti' diye konuştu.