"ŞARKI DA SÖYLEYEN OYUNCUYUM"

HABER: DİNÇER KARACALAR

Oyuncu-Şarkıcı Barış Hayta 2007 yılında Öncü müzik etiketiyle yayımlanan ‘Mesela’ adlı albümünden sonra geçtiğimiz Eylül ayında Ahmet Kaya'nın ‘Gel hadi gel' isimli şarkısını ilk kez coverlayarak müziğe geri dönmüştü.

Şimdi ise seslendirdiği, sözleri ve bestesi Sümer Ezgü'ye düzenlemesi Soner Kıvanç’a ait 'Sevdan' adlı şarkısıyla müzikte de emin adımlarla ilerliyor.

Nisan ayında yayına başlayacak “Tetikçinin oğlu” dizisinde Mehmet karakteriyle 10 yıl sonra tekrar dizi setlerine geri dönecek olan Barış Hayta, yeni şarkısı için de hayli heyecanlı.

Barış Hayta, 'Bana hep sorulan oyunculuk mu? Şarkıcılık mı? sorusuna “Şarkı da söyleyen oyuncuyum “diye cevap veriyorum ve uzun aranın ardından döndüğüm televizyon ekranlarında daha sık olmayı istiyorum' dedi.

Barış Hayta, 'Sevdan' isimli şarkımın yayımlanmasından sonra yüreğime dokunan şarkıları coverlamaya devam etmeyi ve aynı zamanda kendi bestelerimi de yayımlamayı istiyorum' diye konuştu.