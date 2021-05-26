Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1427
ALTIN
514.536
DOLAR
8.4498
STERLİN
11.9310
EURO
10.3093
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
OGM, 2080 geçici işçi alacak
OGM, 2080 geçici işçi...
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sarah Haderi müzik dünyasına hazır

Uzun süredir İstanbul’da yaşayan müzik tutkunu iş kadını Sarah Haderi, ilk single’ını çıkarmak için gün sayıyor. Mert Aydın’ın aranjörlüğünde hazırladığı şarkıyı çok yakında yayınlayacak olan Haderi, müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak için imajını da yeniledi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:28
4 Okunma
Sarah Haderi müzik dünyasına hazır

HABER: DİNÇER KARACALAR

İstanbul’da beş restoranı bulunan ve altıncı mekanını açmaya hazırlanan Arnavut iş kadını Sarah Haderi, uzun süredir hayalini kurduğu single projesini sonunda hayata geçirdi. Aranjör Mert Aydın’la işbirliği yapan Haderi, 90’lı yıllarda pop müziğe damga vuran bir şarkıyı cover’ladı.


KAMPA GİRDİ


Sarah Haderi, single’ını yayınlamadan önce kampa girdi. Etkileyici sesinin yanı sıra görüntüsüyle de müzik dünyasına iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Haderi, kendini profesyonel ellere emanet etti.Çok yakında yayınlayacağı ilk single’ı ve yenilediği imajıyla müzikseverlerin karşısında olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sarah HaderiMüzikİstanbulSingle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Parasayar 2021 
Murat Parasayar 2021 
Bariton ve yeni şarkısı “ Maske “ ile tanışın!
Bariton ve yeni şarkısı “ Maske “ ile tanışın!
O Ses Türkiye’de Hadise’nin Yerine Gülşen Mi?
O Ses Türkiye’de Hadise’nin Yerine Gülşen Mi?
Ünlü TikToker Alexone’dan iki iddialı proje daha
Ünlü TikToker Alexone’dan iki iddialı proje daha
Helin Avşar markası için model oldu
Helin Avşar markası için model oldu
Seçkin Türk’ten Kadın Cinayetlerine Şarkılı Tepki
Seçkin Türk’ten Kadın Cinayetlerine Şarkılı Tepki
Ugur Project: Pandemi sürecini avantaja çevirdi
Ugur Project: Pandemi sürecini avantaja çevirdi
Zülfikar İrencin ve Mustafa Özarslan ‘’Halay’’ Şarkısı Yayında! 
Zülfikar İrencin ve Mustafa Özarslan ‘’Halay’’ Şarkısı Yayında! 
İngiltere'de Yaşayıp Türkçe Müzik Yapmak Hasretimi Körüklüyor
İngiltere'de Yaşayıp Türkçe Müzik Yapmak Hasretimi Körüklüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma