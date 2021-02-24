“Şanlıurfa’nın Gizli Kahramanı”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün Şanlıurfa’da herkes evlerindeyken “Şanlıurfa’lı Başarılı İş İnsanı ve Eğitim Gönüllüsü Aysel Dondurmacı” üç okulun birden temizlik ihtiyacını karşılayarak öğrencilere sürpriz yaptı. Awa Marka Kurucu ve Yöneticisi aynı zamanda gıda, mücevher, hayvancılık, medya ve temizlik ürünleri sektöründe ulusal markaları ile ürün ve hizmet farkındalığını ispatlamış ve bölge insanına istihdam yaratması ile dikkatleri üzerine çeken Aysel Dondurmacı; sosyal sorumluluk alanında bir projeye imza atarak Harran ilçesinde “YEDİKARDEŞ MUSTAFA SAAİD İLK VE ORTA OKULU”, yine Harran İlçesinde bulunan “PARA PARA İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULU” ve Haliliye İlçesinde “DAĞYANI İLKÖĞRETİM OKUL”larının tüm temizliğini ekibiyle birlikte bizzat gerçekleştirerek çocukların daha ferah, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağladı. Köy okullarının müzik sınıfı, kütüphane, temizlik ve hijyen düzenlemelerine eğitim gönüllüsü olarak destek vererek Urfa’da ve tüm Türkiye’de başarılı iş insanlarımıza örnek teşkil ediyor.



