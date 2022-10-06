SANATÇILARDAN ONUR ŞENER TEPKİSİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Neva Prodüksiyon Sahipleri Ceren Abayoğlu, Kadir Abayoğlu ve Deha Prodüksiyon’un sahipleri Deniz Başak, Hakan Kılıç’ın ev sahipliğinde, Dream Türk medya sponsorluğunda gerçekleşen gecede iş, sanat ve medya dünyasından birçok isim ve kurum ödüle layık görüldü. Öykü Serter ve Onur Kırış’ın sunuculuğunu üstlendiği geceye İrem Derici ve Sinan Akçil, şarkılarıyla renk kattı. Ödül törenine katılan sanatçılar, Ankara’daki bir mekânda istek şarkıyı söylemediği gerekçesiyle darp edilen müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine hep bir ağızdan tepki gösterdi.



“Sosyal hayatım yok”

“Vahşice bir olay”

İrem Derici, “Yılın En Başarılı Kadın Pop Sanatçısı” ödülünün sahibi oldu. Derici, Almanya konseri sonrası ayağının tozuyla ödül törenine geldiğini söyledi: “Almanya’dan konserden geldik. Uyumadık. Teşekkürler ki makyaj denilen bir sanat var. Uykusuzluğumuzu kapattık. Ödülümüzü alacağız” Yaz dönemini çalışarak geçirdiğini ifade eden İrem Derici, kendine vakit ayıramadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, “Mayıs ayından beri sahnedeyim. Sosyal hayatım yok, özel hayatım yok. Sürekli çalışıyorum. Ekibimiz çok keyifli, o koşuşturmada yorgunluk hissetmiyorum” diye konuştu.

İrem Derici, Ankara’daki bir mekânda sahne alan müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine tepki gösterdi. Yaşanılanı ‘Vahşet’ olarak nitelendiren Derici, “Kitleniyorum. Bu caniliği diyecek bir şey bulamıyorum. Bunlar da insan biz de insanız. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneği olamaz, yoktur. İstek şarkı çalınmadı diye vahşiliğin en yüksek noktası. Sanatçılar, müzisyenler kelle koltukta yaşıyor. En ağır şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum. Çok vahşice bir olay. Bunun bir önlemi alınmalı” ifadelerini kullandı.



Her çocuğa bir Altın Kelebek

Sanatçı dostlarına teşekkür etti

“Yılın En Başarılı Erkek Pop Sanatçısı” ödülü Sinan Akçil’e takdim edildi. . Sinan Akçil, törene aşk yaşadığı konuşulan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte katıldı. Ödül törenlerini sıkıcı bulduğunu belirten Sinan Akçil, “Normalde ödül törenleri benim için biraz sıkıcı geçiyor ama bu güzel bir ödül töreni. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Bayağı bir ödülümüz oldu. Bunu da onların arasına koyacağım. 3 tane Altın Kelebek ödülüm vardı. Birini kanadı kırık, birini de bulamıyorum. Buradan çağrı yapıyorum. Altın Kelebek ödülümü kim aldıysa getirsin” diye konuştu. Daha önce söylediği “4 çocuk istiyorum” sözleri hatırlatılan Sinan Akçil, “Bir tane daha Altın Kelebek alıp her çocuğumu bir tane Altın Kelebek vereceğim” diyerek espri yaptı.

Sinan Akçil, meslektaşı Onur Şener’in öldürülmesiyle ilgili olarak “İnsanların mekânlara gittiklerinde şarkıcıların sahibi, patronu olduklarını düşünmesinden bıktım. İnşallah bu saçma sapan katliamların sonu olur bu olay. Bütün sanatçı arkadaşlarımı ayaklandıkları için kutluyorum” yorumunda bulundu.

“Üzgünüm”

Ercan Saatçi, ‘Çok Akustik’ programıyla “Yılın En Başarılı Müzik-Eğlence Programı” ödülüne layık görüldü. Saatçi, Onur Şener’in ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade ederek “Çığırından çıkmış bir toplum psikolojisi var. Bir müzisyen, bir baba, bir evlat, bir eş hunharca öldürülmesi çok acı. Müzisyen olması önemli değil. Avukat da olabilir, kasap da olabilir. Bir insanın bu şekilde 5 kişinin darbıyla öldürülmesi çok acı. İnanılmaz üzgünüm” diye konuştu.

“Ödülleri sevmiyorum”

Usta oyuncu Aydemir Akbaş’a “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü” takdim edildi. Akbaş, yaptığı konuşmada ödülleri sevmediğini belirterek şöyle konuştu: “Ödülleri sevmediğimi her seferinde söyledim ama yaşam ödülü başka öteki ödüller başka. Bunu kabul ediyorum. Öteki ödülleri bir kere aldım. Neden aldınız diye sorarsanız jüri yoktu halk vardı. O yüzden aldım”

“Yılın Uluslararası alanda en başarılı oyuncu seçilen Wilma Elles, gecede Selma Oruç imzalı bir elbise giydi.

Kanserle mücadele veren “Kanser Savaşçıları” da bu özel gecede unutulmadı. Türk Kanser Derneği’ne katkılarından dolayı ‘Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu” ödülü verildi.

ÖDÜL LİSTESİ

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü: Aydemir Akbaş

Yaşam Boyu Basın Meslek Onur Ödülü: Yüksel Aytuğ

Yılın En Başarılı Performans Kadın Sanatçısı: Ece Mumay

Yılın En Başarılı Moda İconu: İvana Sert

Yılın En Başarılı Kadın Kuşağı Programı: Aslı Hünel ile Gelin Evi (Show TV)

Yılın Yaşam Programı: Vahe ile Evdeki Mutluluk-Vahe Kılıçarslan (Star TV)

Yılın En Başarılı TV Program Erkek Sunucusu: Kadir Ezildi

Yılın En Başarılı Gezi Programı: Bahar Kapıda (Kanal 7)

Yılın En Başarılı Müzik Programı: Onur Kırış ile 4 Köşe (Dream Türk)

Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu: İzzet Yüksek (Duy Beni)

Yılın En Başarılı Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Serra Pirinç

Yılın En Başarılı Performans Sanatçısı: Yunus Narin

Yılın En Başarılı Kadın Pop Sanatçısı: İrem Derici

Yılın En Başarılı Erkek Pop Sanatçısı: Sinan Akçil

Yılın En Başarılı Video Klibi-Vida Loca-Kerimcan Durmaz

Yılın En Başarılı DJ/Prodüktörü: Burak Yeter

Yılın En Başarılı Müzik Grubu: İkilem

Yılın En Başarılı Müzik-Eğlence programı: Çok Akustik-Ercan Saatçi (Star TV)

Yılın En Başarılı Moda Programı: Doya Doya Moda (TV8)

Yılın En Başarılı Dizisi: Üç Kız Kardeş (Kanal D)

Yılın En Başarılı Girişimci Sanatçısı: Banu Zorlu

Yılın En Başarılı Sunucusu: Öykü Serter

Yılın En Başarılı Haber Kanalı: A Haber

Uluslararası En Başarılı Oyuncu: Wilma Elles