Sanatçı Yaprak kadın girişimci olarak Türkiye'de yapacağı çalışmaların heyecanını yaşıyor!

İngilizce ve Türkçe şarkılar yazıp söyleyen sevilen sanatçılardan Yaprak, müzik camiasında dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarıyor. Bir yandan da müzik dışındaki diğer önemli projelerinde çalışmalar yapıyor. Türkiye'de devrim niteliğindeki uygulama olan Ayağına Sağlık'ın kurucusu olarak bu uygulamayla halkı ve sağlıkçıları sadece bir tık ile bir araya getirdiklerinin müjdesini verdi. En son çıkardığı "Kapatın Işıkları" teklisinin ardından yeni şarkısının hazırlıklarını yapan Yaprak, aynı zamanda teknoloji ve sağlık sektöründe kadın girişimci olarak Türkiye'de yapacağı çalışmaların heyecanını yaşıyor.