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Sanatçı Seda Üren'den Örnek Davranış

Geçtiğimiz haftalarda çıkardığı yeni single'ı ''Tuzağındayım'' ile müziğe ve sahnelere geri dönen Seda Üren, eşi Ercüment Nefesoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binası içerisinde bulunan ve çocuk hastalara hizmet veren enjeksiyon odasını yeniledi.

Sanatçı Seda Üren'den Örnek Davranış

Geçtiğimiz haftalarda çıkardığı yeni single'ı ''Tuzağındayım'' ile müziğe ve sahnelere geri dönen Seda Üren, eşi Ercüment Nefesoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binası içerisinde bulunan ve çocuk hastalara hizmet veren enjeksiyon odasını yeniledi.

08 Ocak 2019 Salı 14:57
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Sanatçı Seda Üren'den Örnek Davranış

İSTANBUL- Geçtiğimiz gün tüm tefrişat ve yenilemesini üstlendiği odayı ziyaret eden Üren, hasta yakınlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Birimde tedavi gören çocuk hastalar ve aileleri tarafından sevgi ile kucaklanan Seda Üren, müşahede altındaki hastaların odalarını da dolaşarak herkese acil şifalar dileyerek hasta yakınlarına moral verdi.

Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama da yapan başarılı sanatçı; ''Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Bizde bu bağlamda minikte olsa bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize.'' ifadelerini kullandı.

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
TuzağındayımSeda ÜrenErcüment NefesoğluElif Günay
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