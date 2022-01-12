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SANATÇI BURAK ERİM'E BİSİKLET’LE GELEN ÖDÜL

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:59
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SANATÇI BURAK ERİM'E BİSİKLET’LE GELEN ÖDÜL

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Eskişehir Sanat Derneği tarafından düzenlenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'nin de 2021 Yılı Yunus Emre Onur Ödülünün aldığı 19. Eskişehir Sanat Ödülleri Töreninde, Sanatçı ve Eğitimci Burak ERİM e 2021 Yılı Resim Ödülü verildi.

Eskişehir Sanat Derneği’nin Eskişehir’de sanatsal üretimi desteklemek adına düzenlediği Eskişehir Sanat Ödülleri 19 yıldır devam ediyor. Her yıl sonunda düzenlenen ödül töreni ile o yıl içinde şehrin sanat hayatına katkı sunanları ödüllendiren Eskişehir Sanat Derneği, 2021 yılı ödüllerini düzenlediği gecede sahiplerine takdim etti. 

Eskişehir’de sanatın birçok alanında üretimde bulunan sanatçıların ödüllendirildiği gecede Sanatçı ve Eğitimci Burak ERİM, 2021 yılı için de düzenlediği ' Bisikletin Halleri ' kişisel resim sergisi, ulusal ve uluslararası katıldığı karma sergiler, kazandığı resim yarışmaları, önemli koleksiyonlarda yer aldığı için “2021 Yılı Resim Ödülü” ile ödüllendirildi. 

Ayrıca ERİM'in kuruculuğunu üstlendiği Uluslararası bünyede kurulan Atatürk Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Enver YÜCEL sanat galerisi ' 2021 Yılı Müze Ödülü' ile ödüllendirildi. Aydın Bahçeşehir Koleji Kurucularından Kurucu Arif ARSLAN Müze Ödülünü, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabettin Tosuner’den aldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak ErimBisiklet
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