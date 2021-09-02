SANAT DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDIYOR...

BURHAN AKDAĞ



MEKANI CENNET OLSUN...

NEREDEYSE HER GÜN ACI BİR HABER ILE SARSILIYORUM. FERHAN ŞENSOY'A ÜZÜLÜRKEN NUSRET ÇETİNEL'İN HABERI ADETA SARSTI BENİ...

SEVENLERINE SABIR DİLİYORUM...

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı.

Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti. 2011'de vizyona giren "Hür Adam" adlı sinema filminde yer alan Nusret Çetinel'in rol aldığı televizyon projelerinden bazıları ise şunlar; Bizim Evin Halleri, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra.