Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1480.08
ALTIN
481.49
DOLAR
8.2869
STERLİN
11.4688
EURO
9.8416
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Denizli Belediyesi 40 adet taşınmazı kiraya veriyor
Denizli Belediyesi 40 adet...
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi alım ihalesi
TÜBİTAK SAGE'den sunucu sistemi...
BATEM, turunçgil ve avokado meyveleri satışa çıkarıyor
BATEM, turunçgil ve avokado...
İş fırsatları için hemen tıkla!

SANAT DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDIYOR...

TİYATRO DÜNYASININ SEVİLEN USTASI NUSRET ÇETİNEL'İ KAYBETTİK...

02 Eylül 2021 Perşembe 10:26
15 Okunma
SANAT DÜNYASINDA YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDIYOR...

BURHAN AKDAĞ


MEKANI CENNET OLSUN...
NEREDEYSE HER GÜN ACI BİR HABER ILE SARSILIYORUM. FERHAN ŞENSOY'A ÜZÜLÜRKEN NUSRET ÇETİNEL'İN HABERI ADETA SARSTI BENİ...
SEVENLERINE SABIR DİLİYORUM...

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Çetinel, bir çok sinema ve televizyon dizisinde yer aldı.

Ünlü oyuncu bir dönem Behzat Ç., Muhteşem Yüzyıl ve İzmir Çetesi gibi aynı anda yayında olan dizilerde rol alarak dikkat çekmişti. 2011'de vizyona giren "Hür Adam" adlı sinema filminde yer alan Nusret Çetinel'in rol aldığı televizyon projelerinden bazıları ise şunlar; Bizim Evin Halleri, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burhan Akdağönce VatanSANATNusret ÇetinelUstaTiyatroFerhan şensoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
Aslı Güler YouTube kanalından Kendall Jenner’ı konuk alacak
Almanya'da En Çok Dinlenen Uriel Oldu
Almanya'da En Çok Dinlenen Uriel Oldu
30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerle kutlandı
Cem Eroğlu, Anadolu turnesine çıkıyor
Cem Eroğlu, Anadolu turnesine çıkıyor
Günde 50 kere evlenme teklifi alıyorum
Günde 50 kere evlenme teklifi alıyorum
USTA OYUNCU DEVRİM SALTOĞLU DÜNYA EVİNE GİRDİ!
USTA OYUNCU DEVRİM SALTOĞLU DÜNYA EVİNE GİRDİ!
Gizem Şahin halefini seçti
Gizem Şahin halefini seçti
Bütün tatilciler onu tercih ediyor: Can Arslan
Bütün tatilciler onu tercih ediyor: Can Arslan
Seyfullah Çakmak yeni çalışması ”Sevgili (s.a.v)” ile büyük beğeni topladı!
Seyfullah Çakmak yeni çalışması ”Sevgili (s.a.v)” ile büyük beğeni topladı!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma