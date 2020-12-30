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Sanal müzayedeye Morgül desteği

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:06
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Sanal müzayedeye Morgül desteği

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

TÜRK PROFESÖRÜN DE AMERİKADAN VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERDİĞİ

Sanal müzayedeye Morgül desteği

Yılmaz Morgül ve Engelsiz Yaşam Vakfı’na Amerika Ohio’dan ödüllü Türk Profesör Alper Yılmaz’dan anlamlı destek… 

Engelsiz Yaşam Vakfı yararına ünlü müzayedeci Uğur Batur tarafından yapılan online müzayedeye katılan Yılmaz Morgül’e dünyanın dört bir yanından destek geldi. Ülke çapında etkinliklerin pandemi nedeniyle yasaklanması üzerine vakfa maddi ve ayni destek sağlamak amacıyla internet üzerinden düzenlenen online müzayedede çeşitli antika eşyalar ve ünlü isimlere ait ikinci el kıyafetler satışa sunuldu. Yılmaz Morgül’ün de hayranları ile buluşarak renk kattığı müzayede yayınında Morgül’e Amerika, Azerbaycan, Almanya’dan destekler geldi. 

Son yapılan online müzayedede vakfın destekçisi ünlü sanatçı Morgül’ün yayınına Azerbaycan, Almanya Düsseldorf ve Stutgart’ın yanı sıra Amerika Ohio State Üniversitesi’nde “Yılın Mucidi” seçilen profesör Alper Yılmaz’dan destek gelmesi Yılmaz Morgül ve Vakıf Başkanı Atilla Kaplakarslan’ı çok etkiledi.

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Amerika Ohio temsilcisi Dilek Yıldız ve Los Angeles temsilcisi Arzu Yonak’ın Ohio Turkish-American Association of Central Ohio (TAACO) organizasyonları ile Ohio eyaletinde Columbus, Michigan ve Cleveland’da üç ayrı konser veren Yılmaz Morgül, konserine gelen Ohio State Üniversitesi’nde profesör olan Prof. Alper Yılmaz ve eşi Selen Yılmaz ile tanışmış ve kendileriyle yakından ilgilenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz MorgülSanal Müzayede
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