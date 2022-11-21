SAMY ERTAN TÜRK SAHNE KÜLTÜRÜNÜ AMERİKAYA VE AVRUPA’YA SEVDİRDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünya Popüler müziğine yön veren ülkelerden Amerika’da yeni moda Türk şarkıları ile eğlenmek. Geçtiğimiz günlerde yeniden davet edildiği Amerika’da bar programı yapan Samy Ertan özellikle New york gece hayatında Türk müziğinin kendisine geniş bir yer bulduğunu söyledi. Uzun zamandır farklı zamanlarda Newyork’ta sahne alıyorum. Şarkılarımızın hep bir ağızdan söylenmesi beni hem çok mutlu etti hem de çok gurur duydum, dedi. Poptan arabeske kadar geniş bir repertuarla sahne alan Samy Ertan’ın özellikle arabesk eserleri Amerikalı Türkler tarafından fazlaca ilgi gördüğünü de belirterek. Hüzünlendiriyor, heyecanlandırıyor, özlem duygusunu hatırlatıyor. Hareketli şarkılar eşliğinde ise hiç beceremem ben dans etmeyi dediğiniz yerde sizi pistlerden indirmeyecek kadar eğlendiriyor. Şu sıralar Avrupa programlarına devam eden Samy ; Yılbaşı gecesi de Amerika’da Newjersey Acouistic Sahnesinde olacağını söyledi. Samy’nin türk repertuarımızı Amerika ve Avrupa temsillerinde başarılarını diliyoruz.

