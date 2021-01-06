Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1505
ALTIN
446.697
DOLAR
7.2834
STERLİN
9.8812
EURO
8.9439
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...
Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak
Turistik tesis yapım karşılığı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Samet Oğur’dan Platonik Bir Aşk Şarkısı ‘Bir Başıma’

Samet Oğur’un seslendirdiği söz ve müziği kendisine ait olan “Bir Başıma” platonik bir aşk hikayesini anlatıyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 13:56
4 Okunma
Samet Oğur’dan Platonik Bir Aşk Şarkısı ‘Bir Başıma’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aranjesi Hakan Kara’ya ait olan “Bir Başıma” platonik aşık olan bir gencin, kızı ikna çabalarının sonuç vermemesi sonucu çektiği aşk acısını, kızın ikna olduğu yerde ise gencin aşkının yok oluşunu anlatıyor. Şarkının klip çekiminde oldukça keyifli anlar yaşanırken, yönetmen koltuğuna ise aynı zamanda usta bir moda fotoğrafçısı da olan Zafer Gündoğdu oturmuş. Bir çok klipte de imzası bulunan ünlü fotoğrafçı ‘‘Bu klibi çok severek ve çok eğlenerek yaptım, evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız bu pandemi günlerinde kendimi doğaya atmak için güzel bir bahane oldu, dedi. Klipte kendi bestesini okuyan genç şarkıcı Samet Oğur; kendisine ait daha birçok söz ve bestesi olduğunu, bu şarkılarını usta isimlerin albümlerinde görmekten de mutlu olacağını söyledi. Müzik piyasasına “Bir Başıma” adlı single ile giriş yapan Samet Oğur’un menajerliğini ise aynı zamanda yapımcısı da olan Gülbin Güney üstlenmiş.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Samet Oğurdan Platonik Bir Aşk Şarkısı Bir BaşımaYaşar ŞenyüzBir BaşımaSamet Oğur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
ASYA’NIN ‘UNUTUP GİTTİ’ DÖNÜŞÜ
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SEREN SERENGİL’E ‘DUMPİNG SENDROMU’ ŞOKU
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
SERDAR ORTAÇ’TAN İLK FANTASTİK KLİP ‘ADALET’
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
Erhan Erkal"İbrahim Erkal'dan Feyz Aldım
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
SOKAK SANATÇILARI EROL EVGİN SAHNESİNDE
Kusursuz AŞK
Kusursuz AŞK
HADİSE HAYRANLARIYLA TİK TOK’TA BULUŞTU
HADİSE HAYRANLARIYLA TİK TOK’TA BULUŞTU
SERTAB ERENER’DEN ONLINE YILBAŞI KONSERİ
SERTAB ERENER’DEN ONLINE YILBAŞI KONSERİ
IŞIN KARACA’NIN MOTTOSU: İYİLİK BULAŞICIDIR
IŞIN KARACA’NIN MOTTOSU: İYİLİK BULAŞICIDIR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma