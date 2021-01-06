Samet Oğur’dan Platonik Bir Aşk Şarkısı ‘Bir Başıma’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Aranjesi Hakan Kara’ya ait olan “Bir Başıma” platonik aşık olan bir gencin, kızı ikna çabalarının sonuç vermemesi sonucu çektiği aşk acısını, kızın ikna olduğu yerde ise gencin aşkının yok oluşunu anlatıyor. Şarkının klip çekiminde oldukça keyifli anlar yaşanırken, yönetmen koltuğuna ise aynı zamanda usta bir moda fotoğrafçısı da olan Zafer Gündoğdu oturmuş. Bir çok klipte de imzası bulunan ünlü fotoğrafçı ‘‘Bu klibi çok severek ve çok eğlenerek yaptım, evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız bu pandemi günlerinde kendimi doğaya atmak için güzel bir bahane oldu, dedi. Klipte kendi bestesini okuyan genç şarkıcı Samet Oğur; kendisine ait daha birçok söz ve bestesi olduğunu, bu şarkılarını usta isimlerin albümlerinde görmekten de mutlu olacağını söyledi. Müzik piyasasına “Bir Başıma” adlı single ile giriş yapan Samet Oğur’un menajerliğini ise aynı zamanda yapımcısı da olan Gülbin Güney üstlenmiş.