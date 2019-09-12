SAHTE İZLENME VE REKLAM HAKKINDA KONUŞTU

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Hakan Kanburoğlu'na özel açıklamalarda bulunan Bulut sahte izlenme satın aldığı ve reklam yaptı iddialarıyla ilgili, '' Bu şarkı binlerce insan tarafından paylaşıldı, statlarda marş oldu. Ve hala da paylaşılmaya devam ediyor. Böyle geniş kapsamlı bir reklamı karşılayacak bütçeyi sanırım hiçbir şarkıcı karşılayamaz. Çok net bir şey var şarkımız gerçekten çok sevildi.'' yanıtını verdi.

''DESTEĞİ GÖNÜLDEN YAPTILAR, İKİSİ DE BAŞ TACIDIR''



İrem Sak ve Reymen ile beraber bir çok ünlü ve fenomen gönülden destek oldular. Şarkımı paylaşan ünlü ünsüz tüm insanlara gönülden destekleri için çok minnettarım. Herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İrem hanım zaten bu işin bu kadar hızlı yayılmasında başrol oynamıştır. Reynmen de paylaşım yaparak şarkının trend olmasını sağlamıştır. Her ikisi de beni tanımadan bu desteği gönülden yaptılar. Bu yüzden de tüm destek verenler gibi İrem hanım ile Reynmen de baş tacıdır.



''ÇOCUKLARIMA ONURLU BİR HAYATI AŞILAYAN BABAYIM''

Özel hayatıyla ilgili 'Nasıl bir aile reisisiniz?' sorusuna Bulut, ''Onurlu bir hayat sürmelerine vesile olmak için çabalayan bir babayım. Ben babamdan dürüstlüğü, doğruluğu ve helal kazanmanın vermiş olduğu onurlu duruşu öğrendim. Çocuklarıma da bunu aşılayan bir babayım.'' cevabını verdi.

https://www.yenicagri.com/reklam-yok-sarkim-gercekten-cok-sevildi.html