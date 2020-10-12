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ŞAHSİYET’İN BAŞARISI

Şahsiyet (Ein guter Mensch) Almanya'daki ilk Türk Dizisi oldu

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:30
8 Okunma
ŞAHSİYET’İN BAŞARISI

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Başrollerini Haluk BilginerCansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yer aldığı Şahsiyet ilklere imza atmaya devam ediyor.

ALMANCA DUBLAJLI YAYIMLANIYOR

Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı, bir yandan Meksika uyarlaması hazırlanan Şahsiyet, Almanya’ya satılan ilk Türk dizisi olma başarısı gösterdi. puhutv'in başarılı projesi Almanya'da Ein guter Mensch ismiyle Almanca dublajlı olarak yayınlandı.

ŞAHSİYETİN KONUSU

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı Şahsiyet; 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
şahsiyetBaşarıAlmanyaTürk DizisiHaluk BilginerCansu DereNEDRET HOTUN
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