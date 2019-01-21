Sahnelerde dev buluşma

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin duayen isimleri Erol Evgin, Nükhet Duru, Tarık Sezer geçtiğimiz akşam özel bir gecede sahnedeydiler.

Şarkılarını Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde seslendiren Erol Evgin ve Nükhet Duru; “Hasret”, “Sevdan Olmasa” ve Evgin’in “Altın Düetler” albümünde birlikte seslendirdikleri “Bir de Bana Sor” isimli şarkıları birlikte söylediler. Bu üç dev müzik insanının yaptıkları düet acaba yepyeni bir sahne projesinin bir provasımı diye yorumlandı.