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Sahnelerde dev buluşma

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Sahnelerde dev buluşma

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:23
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Sahnelerde dev buluşma

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin duayen isimleri Erol EvginNükhet Duru, Tarık Sezer geçtiğimiz akşam özel bir gecede sahnedeydiler.

Şarkılarını Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde seslendiren Erol Evgin ve Nükhet Duru; “Hasret”, “Sevdan Olmasa” ve Evgin’in “Altın Düetler” albümünde birlikte seslendirdikleri “Bir de Bana Sor” isimli şarkıları birlikte söylediler. Bu üç dev müzik insanının yaptıkları düet acaba yepyeni bir sahne projesinin bir provasımı diye yorumlandı.

 

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Anahtar Kelimeler:
Erol EvginNükhet DuruTarık Sezer
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