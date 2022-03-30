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"Sahne Serüvenim Orduevlerinde Başladı”

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Emin Ol” isimli şarkısıyla müzik dünyasında adını duyuran genç şarkıcı Aydan Kahraman, verdiği bir röportajda müzik serüvenin nasıl başladığını anlattı.

30 Mart 2022 Çarşamba 13:47
"Sahne Serüvenim Orduevlerinde Başladı”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yeni şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan ve üst sıraları zorlayan başarılı şarkıcı Aydan Kahraman, müzik hayatının İzmir’de başladığını ve ailesi tedirgin olduğu için önceleri sadece orduevlerinde sahne alabildiğini anlattı.

9 seneden bu yana özellikle İzmir ve çevresinde sahnedeki başarısıyla tanınan Aydan Kahraman, orduevlerinde sahne aldıktan bir süre sonra hayatına dokunan ilk çıktığı mekandaki patronunun ailesi ve kendisini ikna etmesiyle gerçekten sahne tozunu yutmaya başladığını söyledi.

Her zaman azimle, çok çalışarak bugünlere geldiğinin altını çizen Aydan Kahraman, yeni şarkısının başarısını da bıkmadan ve durmadan çalışmasının engellenemez bir sonucu olduğunu düşünüyor.

Önce Vatan Gazetesi

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