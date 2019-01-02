Sahne öncesi hindileri unutmadı

HABER: DİLEK KÖROĞLU

Berdan Mardini, Mahmood çay ve kahvelerin sahibi Mahmut Altunkaya'nın oğlu İdris Altunkaya ile Leyla hanımın düğünün de sahneye çıktı. İzdihamın yaşandığı düğünde bir ara sahneye çıkan konuklar Mardini ile halay çektiler.

Düğün öncesi esprili kişiliğiyle tanınan Berdan Mardini, Gaziantep'te bulunan ördek ve hindi çiftliğini gezdi. Çiftlikte hindilere türkü okuyan Mardini, "Hep insanlara şarkı söyleyecek değiliz. Birazda hayvanlara söyleyeyim' diyerek hindilere şarkılar seslendirdi.

Berdan Mardini, yeni yılda herkese "Herkese sağlıklı, mutlu yıllar dilerim. 2019 yılı umarım dünya ve insanlık için herşeyin hayırlısı olur' dileklerinde bulundu.