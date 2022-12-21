Şahin Kırbıyık, Altın Palmiye Ödülüne Layık görüldü

HABER: MURAT UYGUR

EMP Clinics ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 9. Golden Palm Awards (Altın Palmiye Ödülleri), düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

İHA ve Beyaz TV canlı yayını ile gerçekleştirilen etkinliğin sunuculuğunu ise Ece Erken ve Mehmet Çelik yaparken gecede iş, sanat, televizyon, dizi ve sinema dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.

Törende Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, 'Yılın İş Adamı Ödülü'ne layık görüldü.

Yaptığı sayısız yardım ve hayırseverliği ile ön plana çıkan, Makedonya ve Azerbaycan’da yaptığı büyük yatırımlar ile dikkat çeken ünlü iş adamı Şahin Kırbıyık, ödülünü Türk-Kazakistan Kültür Elçisi unvanının sahibi olan Kazakistanlı model Aygerim Uzembayeva’nın elinden aldı.

Altın Palmiye Ödülleri kurucusu ve BIG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş imzasıyla düzenlenen 2022 yılının son görkemli ödül gecesinde ayrıca, Mehmet Ali Erbil, Banu Alkan, Sefo, Aygerim Uzembayeva, Tuğba Özerk, Ekin Uzunlar, Burcu Kıratlı, Tuğça Kandemir, Seren Serengil, İvana Sert, Safiye Soyman, Faik Öztürk gibi çok sayıda isim ödül aldı.