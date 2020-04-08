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Sağlık çalışanlarına moral şarkısı yaptılar

‘TEŞEKKÜRLER SİZE’

08 Nisan 2020 Çarşamba 15:22
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Sağlık çalışanlarına moral şarkısı yaptılar

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hepimizin Corona Virüsü nedeni ile evlerimize kapandığımız bu günlerde bir çok sanatçı şarkıları ile destek vermeye çalışırken ‘Teşekkürler Size’ adlı bir şarkıda Kerey Productiondan geldi. Sağlık çalışanlarına destek amaçlı yapılan ve Sözleri ise aynı zaman da production şirketinin sahibide olan Zafer Kerey'e, bestesi Turgay Saka'ya, düzenlemesi Atınç Tombak' a ait olan "Teşekkürler Size" isimli şarkı Sanatçı Turgay Saka ve Kardelen Kumdereli tarafından seslendirildi. Bu şarkının tüm izlenme gelirleri Kerey Production tarafından sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sağlık bakanlığına bağışlanacak...  Şarkının klibine youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarına Moral şarkısı YaptılarTeşekkürler SizeYaşar Şenyüz
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