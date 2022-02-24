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SABRİYE ŞENGÜL’DEN BOTOKS HABERLERİNE DERS GİBİ YANIT!

Karma dövüş sporunda ülkemizi dünyada temsil eden ilk ve tek Türk kadın sporcu olan ve adını başarıdan başarıya yazdıran Sabriye Şengül’den botoks haberlerine yanıt gecikmedi. Başarılı dövüşçü hakkında çıkan haberlere ders niteliğinde yanıt verdi!

24 Şubat 2022 Perşembe 11:59
SABRİYE ŞENGÜL’DEN BOTOKS HABERLERİNE DERS GİBİ YANIT!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu ve Türkiye’de MMA kazanan ve altın kemer sahibi olan ilk ve tek kadın dövüşçü olan Sabriye Şengül 23 Nisan 2016’da rakibi Vanessa De Waelle ile karşılaşmasından galip çıkarak dünya şampiyonluğunu elde etti. 2018 yılında Viyana’da Iska dünya şampiyonluğunun yanı sıra WKU dünya şampiyonluğunu da kazanan sporcu, başarılarıyla ülkemizi büyük bir kıvançla temsil ediyor. 2017-2019 Survivor yarışmasına da katılan sporcumuz, 2019 yılbaşı gecesi de Kim 500 Milyar İster? Programına katılarak kazandığı ödülü kimsesiz çocuklara bağışlamıştı.

“BAŞARILARIMIZ DAHA ÇOK KONUŞULMALI”

Türkiye’de MMA kazanan ve ülkemizi dünyada gururla temsil eden ilk ve tek Türk kadın karma dövüş sporcusu olan Sabriye Şengül’ün kadınların tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük mücadeleler içinde tırnaklarını kazıyarak başarıya ulaşmalarının çok daha değerli olduğunu ve erkeklere kıyasla kadınların başarılarının daha az konuşulduğunu söyledi. “Kadınlar başarıları ve yetenekleriyle ön plana çıkmalı, sadece estetik haberlerinin bu kadar konuşulması oldukça ironik ve üzücü” diyen Şengül, “50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadının başarısı daha çok konuşulmalıdır” diye konuştu.

“KADINLAR DÖVÜŞ SPORU ÖĞRENMELİ”

Kadınların ve kız çocukların yetenekleriyle daha çok desteklenmesi ve kendilerini savunmaları için mutlaka dövüş sporunu öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Şengül, “Kadına şiddetin bu kadar yayıldığı bir dönemde elbette kesin çözüm erkeğin eğitilmesidir ama kadınlar da mutlaka kendilerini bu erkek teröründen korumak için dövüş sanatını öğrenmeli. Bu konuda dövüş sporuna her kadın belediyeler vasıtasıyla ücretsiz şekilde ulaşabilmelidir” diye konuşarak ders niteliğinde bir cevap verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sabriye Şengül
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