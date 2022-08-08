Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.797,40
ALTIN
1.032,62
DOLAR
17,95
STERLİN
21,80
EURO
18,35
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik...
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ÖSYM, KPSS tarihini belirledi
Kapat

SABİNA URFAN'IN YENİ TEKLİSİ KAMELYA YAYINDA! 

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:56
SABİNA URFAN'IN YENİ TEKLİSİ KAMELYA YAYINDA! 

HABER: ASLI M. SARI

Sabina Urfan’ın yeni teklisi “Kamelya” tüm dijital ortamlarda ve video klip olarak kendi youtube kanalında yayında. Söz ve müziği kendisine ait bu şarkı için; “yüzlerde gülümseme, bir dans etme isteği verirse mutlu olacağım. Geçen yıl  “ırgat çocuklar” ile çalışan, suistimal edilen işçi çocuklara dikkat çekmeye çalışmıştım. Bu defa, gittikçe zorlaşan hayat şartları yüzünden kararan içimize birkaç damla su serpmek istedim. Sevgiden bahseden bir yaz şarkısının ne kadar işe yarayacağını elbette bilemem. Ama elimden gelen şimdilik bu. Dediğim gibi; yüzlerde gülümseme, bir dans etme isteği verirse mutlu olacağım” diyerek düşüncelerini bizlerle paylaşmakta.

Düzenlemesini Ozan Sarıboğa’nın yaptığı şarkının video klibinde ise Erkan Güneş’in imzası var.

Söz-Müzik: Sabina Urfan

Düzenleme: Ozan Sarıboğa

Video Klip: Erkan Güneş

Dans Ekibi: Ali Kemal Çetinkaptan – Demet Demir

Kapak: Halil Lütfü Alper

Anahtar Kelimeler:
SABİNA URFANIN YENİ TEKLİSİ KAMELYA YAYINDA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caroline, Dönmem'e klip çekti
Caroline, Dönmem'e klip çekti
Abi Hünel'den kardeşine doğum günü sürprizi 
Abi Hünel'den kardeşine doğum günü sürprizi 
BARIŞ VE SEVGİ TEMALI DÜNYANIN EN İYİ FESTİVALİ’NDE;
BARIŞ VE SEVGİ TEMALI DÜNYANIN EN İYİ FESTİVALİ’NDE;
Sami Levi’den eğlenceli yaz şarkısı: OLDU MU?
Sami Levi’den eğlenceli yaz şarkısı: OLDU MU?
Genç İşletmeci Selçuk Şahin’in “Black Club’ ü Eğlencenin Merkezi 
Genç İşletmeci Selçuk Şahin’in “Black Club’ ü Eğlencenin Merkezi 
BalaBala ile Geri Döndü
BalaBala ile Geri Döndü
Yıldız Tilbe’den Yılmaz Morgül’e ‘‘UMMADIĞIM ANDA’’ Jesti
Yıldız Tilbe’den Yılmaz Morgül’e ‘‘UMMADIĞIM ANDA’’ Jesti
Sesiyle dikkat çekti
Sesiyle dikkat çekti
“YAZ” LIK KLİP
“YAZ” LIK KLİP

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول