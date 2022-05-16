"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİ 27 MAYIS'TA VİZYONDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ödüllü yönetmen Meryem Beyza Er’in yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcılığını ise Kerim Altıntaş üstleniyor. Güçlü kadrosuyla merak uyandıran filmin başrollerinde usta isim Yılmaz Gruda'nın yanısıra, Murat Akkoyunlu ve Hande Katipoğlu başta olmak üzere birçok isim yer oluyor. Güçlü bir çocuk oyuncu kadrosuna da sahip film de Ebrar Alya Demirbilek, Alihan Türkdemir, Miraç Sözer ve Bertan Özdemir yer alıyor.

Film; dedelerinin planı ile kendilerini bir oyun şatosundaki gizemli oyunun içinde bulan, birbirlerinden uzakta büyümek zorunda kalan beş çocuğun hikayesini konu ediyor.

Rüzgargülü filmi yılın aile ve çocuk filmi olmaya aday gösteriliyor.