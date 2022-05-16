Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.414,42
ALTIN
906,54
DOLAR
15,63
STERLİN
19,17
EURO
16,33
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİ 27 MAYIS'TA VİZYONDA

K.A Yapım ve Kum Film’in çekimlerini tamamladığı “Rüzgargülü” filmi 27 Mayıs da vizyona çıkıyor.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:18
"RÜZGARGÜLÜ" FİLMİ 27 MAYIS'TA VİZYONDA

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ödüllü yönetmen Meryem Beyza Er’in yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcılığını ise Kerim Altıntaş üstleniyor. Güçlü kadrosuyla merak uyandıran filmin başrollerinde usta isim Yılmaz Gruda'nın yanısıra, Murat Akkoyunlu ve Hande Katipoğlu başta olmak üzere birçok isim yer oluyor. Güçlü bir çocuk oyuncu kadrosuna da sahip film de Ebrar Alya Demirbilek, Alihan Türkdemir, Miraç Sözer ve Bertan Özdemir yer alıyor.

Film; dedelerinin planı ile kendilerini bir oyun şatosundaki gizemli oyunun içinde bulan, birbirlerinden uzakta büyümek zorunda kalan beş çocuğun hikayesini konu ediyor.
Rüzgargülü filmi yılın aile ve çocuk filmi olmaya aday gösteriliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rüzgargülü Filmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni şarkı öncesi Sezen’li sürpriz
Yeni şarkı öncesi Sezen’li sürpriz
Z Kuşağının Müzik keyfi burada
Z Kuşağının Müzik keyfi burada
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
PSİKOPAT ERKEK ROLLERİNİN ‘ROMANTİK’ OYUNCUSU
Doğuş’un İkizleri Büyüdü
Doğuş’un İkizleri Büyüdü
Mimar rapçi
Mimar rapçi
Sude Pehlevi ve Gül Ergi dostluğu ve sevimli İran kedisi Chanel
Sude Pehlevi ve Gül Ergi dostluğu ve sevimli İran kedisi Chanel
TÜRK İŞ KADINLARI PLAKET TÖRENİNDE BULUŞTU
TÜRK İŞ KADINLARI PLAKET TÖRENİNDE BULUŞTU
Johnson Health Tech Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi
Johnson Health Tech Türkiye’ye ‘merhaba’ dedi
YASEMİN YALÇIN’DAN OYUNCUSU SERTAÇ AKKAYA'YA ÖVGÜLER 
YASEMİN YALÇIN’DAN OYUNCUSU SERTAÇ AKKAYA'YA ÖVGÜLER 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi