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Rumeys Yeni şarkısı ‘’İnatla Yükselirim’’ İle tüm dijital platformlarda!

27 Eylül 2022 Salı 15:11
Rumeys Yeni şarkısı ‘’İnatla Yükselirim’’ İle tüm dijital platformlarda!

HABER: ASLAN SAYIM

Rumeys’in yeni tekli çalışması ‘İnatla Yükselirim’ Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

Güzel sesli şarkıcı Rumeys müzik listelerine yeni şarkısı ile hızlı giriş yaptı. 2000 li yılları andıran samimi ve eğlenceli video klibi ile sevenlerinden tam not aldı. Giderli şarkısı ve güçlü sesi ile şarkısına ayrı  lezzet katan Rumeys dikkatleri üzerine çekiyor.

İnatla Yükselirim isimli şarkının sözü ve müziği Rümeysa Sürbehan imzası taşıyor.  Aranjörlüğünü Yufus Şahin üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Batuhan Polatçı yer alıyor. Projenin prodüktörlüğünü Fatih Demir üstlendi. 

Rumeys ‘İnatla Yükselirim’ şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/qGPnO5DukoU

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Rumeys Yeni şarkısı İnatla Yükselirim İle Tüm Dijital Platformlarda
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