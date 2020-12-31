Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1484
ALTIN
451.836
DOLAR
7.4057
STERLİN
10.1336
EURO
9.0873
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...
160 personel alımı yapılacak
160 personel alımı yapılacak
90 adet proje personeli alınacak
90 adet proje personeli...
Müşavirlik hizmetleri alacak
Müşavirlik hizmetleri alacak
557 adet parsel ihaleyle satılacak
557 adet parsel ihaleyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rumeli göçmenleri yeni yıla Yusuf Emin ile girecekler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

31 Aralık 2020 Perşembe 15:36
20 Okunma
Rumeli göçmenleri yeni yıla Yusuf Emin ile girecekler

Yaşar Şenyüz / İstanbul

Rumeli göçmenleri tarafından en çok tercih edilen televizyon olan Rumeli Tv bu yıl ki yılbaşı programını yine Rumeli ve Balkanların sevilen sunucusu Yusuf Emin’e teslim etti. Her sene konuklarıyla değişik konseptlerde program yapan genç sunucu ve misafirleri, çekimler yapılırken oldukça eğlendiler. Bu yıl da hemşerilerinin evlerine konuk olacağı Rumeli Tv Yılbaşı programında, Rumeli taverna müziğinin mihenk taşı Rumeli Gültekin uzun bir aradan sonra ara verdiği televizyona Yusuf Emin sayesinde geri dönecek. Serhat Nişli Türkçe ve Arnavutça parçalarını hemşerileri için okyacak. Çekimler sırasında Bosnanın ünlü sanatçıcı Elma Hrustiç’de konuklar arasında yer aldı.

Rumelinin genç yetenekleri kasıp kavurdu

Rumelili Doğan, Sevim Balkan ve Rumeli Yakup birbirinden güzel Makedonca şarkıları, Arnavutça eserleri ve rumeli türkülerini yılbaşı özel programında seslendirdi.

Programda Rumeli Yakup Azerbaycanın şanlı zaferini hatırlattı. Bunun üzerine yusuf eminin ısrarıyla Sevim Balkan çırpınırdı karadeniz adlı eseri seslendirdi.

Onur baytan rüzgarı esti

Programın üçüncü ve son bölümüne o ses türkiye, yeni gelin dizisi gibi özel projelerden tanınan Onur Baytan damga vurdu. Baytan birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Anadolu’dan balkanlara gönül köprüsü kuran Çiğdem Taştan da türkülerini okudu. Halil eser program konukları arasında yer aldı. Programda Yusuf Eminin doğum günü kutlandı. Program bu gece saat 22:00 Rumeli tv de da yayınlanacak. Özel program ayrıca Bosna Sırbistan Karadağ ve Makedonya’da altyazıyla farklı kanallarda yayınlanacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rumeli GöçmenleriYusuf EminRumeli TVBalkanlarTaverna MüziğiRumeli Gültekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Yarışmacısı Tevfik Bozdağ Şarkıcılığa Soyundu! 
Kuaförüm Sensin Yarışmacısı Tevfik Bozdağ Şarkıcılığa Soyundu! 
Sezer İnanoğlu, 87.000.00 bin dolarlık senet için yargı yoluna başvurdu
Sezer İnanoğlu, 87.000.00 bin dolarlık senet için yargı yoluna başvurdu
MİLYONLAR ONU SEVDİ: ÖZGÜR DENİZ CELLAT 
MİLYONLAR ONU SEVDİ: ÖZGÜR DENİZ CELLAT 
Demet Akalın Hakan Kanburoğlu’na konuştu: MAŞALLAHI VAR
Demet Akalın Hakan Kanburoğlu’na konuştu: MAŞALLAHI VAR
Naz Elmas Hakan Kanburoğlu’na konuştu: Photoshop yok, bacağım ince! 
Naz Elmas Hakan Kanburoğlu’na konuştu: Photoshop yok, bacağım ince! 
Emre Aydın Hayranlarını Dinledi Dünya Listelerine Girdi
Emre Aydın Hayranlarını Dinledi Dünya Listelerine Girdi
Online tiyatro perdelerini açıyor
Online tiyatro perdelerini açıyor
Sanal müzayedeye Morgül desteği
Sanal müzayedeye Morgül desteği
Erol Evgin’le yeni yıl konserinde sokak sanatçılarını ağırlayacak
Erol Evgin’le yeni yıl konserinde sokak sanatçılarını ağırlayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma