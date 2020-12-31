Rumeli göçmenleri yeni yıla Yusuf Emin ile girecekler

Yaşar Şenyüz / İstanbul

Rumeli göçmenleri tarafından en çok tercih edilen televizyon olan Rumeli Tv bu yıl ki yılbaşı programını yine Rumeli ve Balkanların sevilen sunucusu Yusuf Emin’e teslim etti. Her sene konuklarıyla değişik konseptlerde program yapan genç sunucu ve misafirleri, çekimler yapılırken oldukça eğlendiler. Bu yıl da hemşerilerinin evlerine konuk olacağı Rumeli Tv Yılbaşı programında, Rumeli taverna müziğinin mihenk taşı Rumeli Gültekin uzun bir aradan sonra ara verdiği televizyona Yusuf Emin sayesinde geri dönecek. Serhat Nişli Türkçe ve Arnavutça parçalarını hemşerileri için okyacak. Çekimler sırasında Bosnanın ünlü sanatçıcı Elma Hrustiç’de konuklar arasında yer aldı.

Rumelinin genç yetenekleri kasıp kavurdu

Rumelili Doğan, Sevim Balkan ve Rumeli Yakup birbirinden güzel Makedonca şarkıları, Arnavutça eserleri ve rumeli türkülerini yılbaşı özel programında seslendirdi.

Programda Rumeli Yakup Azerbaycanın şanlı zaferini hatırlattı. Bunun üzerine yusuf eminin ısrarıyla Sevim Balkan çırpınırdı karadeniz adlı eseri seslendirdi.

Onur baytan rüzgarı esti

Programın üçüncü ve son bölümüne o ses türkiye, yeni gelin dizisi gibi özel projelerden tanınan Onur Baytan damga vurdu. Baytan birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Anadolu’dan balkanlara gönül köprüsü kuran Çiğdem Taştan da türkülerini okudu. Halil eser program konukları arasında yer aldı. Programda Yusuf Eminin doğum günü kutlandı. Program bu gece saat 22:00 Rumeli tv de da yayınlanacak. Özel program ayrıca Bosna Sırbistan Karadağ ve Makedonya’da altyazıyla farklı kanallarda yayınlanacak.