Ruh’un Yeni Teklisi ‘Sen ve Ben’ Tüm Dijital Platformlarda Yayında! 

Müzikal yolculuğuna devam ederken kendine bulduğu Ruh ismini neden seçtiğini tanımlarken; Küçüklüğümden itibaren her üzüntümü veya sevincimi müzik ile bağladım, o yüzden içimden geçenleri hep yazıya döktüm. Müzik insanı şifalandıran bir ilaç. İsmimin Ruh olmasını istedim çünkü müzik, yüreğimden ruhumdan gelen bir mucize’ ifadelerini kullanıyor. Sen ve Ben isimli teklinin yine söz ve müziği kendisine ait. Bir çok hit müzikten tanıdığımız Paix298 aranjeyi üstlenirken klip yönetmeni koltuğuna ise Erol Özcan oturdu.