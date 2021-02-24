Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1512
ALTIN
415.877
DOLAR
7.1552
STERLİN
10.1143
EURO
8.7016
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı...
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Romina ve İskender Paydaş'tan 'Sevgin Yalan'

Küçük yaşlardan bu yana müzikle ilgilenen Romina, bu tutkusunun yanı sıra eğitimini aldığı mesleği Psikologluk ile birlikte yeni kariyerine söz ve müziği kendisine ait “Sevgin Yalan” şarkısıyla “merhaba” diyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 10:49
13 Okunma
Romina ve İskender Paydaş'tan 'Sevgin Yalan'

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun zamandır müzikle ilgilenen, şarkı sözleri yazıp besteler yapan Romina, ilk single çalışması ile profesyonel müzik dünyasına adım atıyor.

Söz ve müziği Romina’ya ait “Sevgin Yalan” adlı şarkı, 22 Şubat Pazartesi günü İskender Paydaş production etiketi ile dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunuldu.

İSKENDER PAYDAŞ’TAN BÜYÜK DESTEK

Tıp dünyası yanında müzik sektörüne de geçiş yapan Romina, ilk şarkısında Türkiye’nin önde gelen aranjörlerinden İskender Paydaş’la çalıştı. Paydaş, aynı zamanda Romina’nın video klibinde de rol aldı.

Azeri şarkıcı Romina'nın yeteneğini keşfeden ve 1 sene boyunca stüdyo çalışmaları ile destekleyen İskender Paydaş önümüzde ki zamanlar da gerçekleşecek farklı projeler için de kolları sıvadı.

Efektleri Mustafa Vangöl ve Ercan Küçük tarafından yapılan klip, sizlerin beğenisine sunuldu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Romina Ve İskender PaydaşSevgin Yalan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydilge'den Van Kız Futbol Takımına Hediye
Aydilge'den Van Kız Futbol Takımına Hediye
Erol Evgin’in Resim Tutkusu
Erol Evgin’in Resim Tutkusu
NEVESER GERGİNOK'TAN YENİ SİNGLE YANIMDAKİ SEVGİLİM
NEVESER GERGİNOK'TAN YENİ SİNGLE YANIMDAKİ SEVGİLİM
Tarkan Yeni Pop Albümü İçin Rap'in Düşüşünü mü Bekliyor?
Tarkan Yeni Pop Albümü İçin Rap'in Düşüşünü mü Bekliyor?
IŞIN KARACA 'SERÇE' İLE GELİYOR
IŞIN KARACA 'SERÇE' İLE GELİYOR
“Şanlıurfa’nın Gizli Kahramanı”
“Şanlıurfa’nın Gizli Kahramanı”
BALKANLARDA AYAK SESLERİ
BALKANLARDA AYAK SESLERİ
EYVAH! Müzik sektöründe kartlar yeniden dağıtılacak!
EYVAH! Müzik sektöründe kartlar yeniden dağıtılacak!
Cengiz Kurtoğlu’nun büyük sürprizi!
Cengiz Kurtoğlu’nun büyük sürprizi!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma