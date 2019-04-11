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Rojin, Justin Bieber ile aynı sahneye çıkacak

Etnik müziğin güçlü sesi Rojin, yakın zamanda duyun beni şarkısına klip çekeceğini açıkladı.

Rojin, Justin Bieber ile aynı sahneye çıkacak

Etnik müziğin güçlü sesi Rojin, yakın zamanda duyun beni şarkısına klip çekeceğini açıkladı.

11 Nisan 2019 Perşembe 12:09
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Rojin, Justin Bieber ile aynı sahneye çıkacak

İSTANBUL- Avrupa turnesine çıkan ve ilk konserini Almanya’da veren Rojin, Berlin ve Bremen şehirlerinde iki günde toplam dört konser verdi.  Hayranlarının  yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı İstanbul’a dönünce ezidi kızların sesini duyurmak  için yeni albümünde okuduğu “Duyun Beni” adlı şarkısına klip çekeceğini daha sonra da Türkü Albümü için stüdyoya gireceğini açıkladı.
 
7 dil de  şarkılarını okuyan Rojin , Önümüzde ki günlerde Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Sambodromo ‘da konser verecek. Daha önce Sambodromo’da justin Bieber konser vermişti. 

HABER: ELİF GÜNAY

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.04.2019 13:30
Anahtar Kelimeler:
RojinElif GünaySambodromoJustin Bieber
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