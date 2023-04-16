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RockA’nın bugüne kadarki en iddialı baladı: Kalbimdeki Ayaz

Uzun süren sessizliğini geçtiğimiz yıl içinde üst üste yayınladığı şarkılarla bozan RockA, Pasaj&Garaj Müzik etiketli yepyeni şarkısı ‘Kalbimdeki Ayaz’ı 14 Nisan Cuma günü yayınlıyor.

16 Nisan 2023 Pazar 14:33
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RockA’nın bugüne kadarki en iddialı baladı: Kalbimdeki Ayaz

İSTANBUL- Alternatif ve deneysel sahnenin kendi stili ve müzik anlayışıyla farklı bir kulvar açan RockA, yeni şarkısıyla unutulmuş bir aşkın hayalini soğuk bir şehir yalnızlığında arıyor. Kalbimdeki Ayaz, grubun bugüne kadarki en iddialı baladlarından biri olmaya aday.

Şarkının, sözü ve müziği grubun aynı zamanda vokal bölümünü üstlenen Halil Özüpek tarafından yapıldı. Prodüktörlüğünü Halil Özüpek’in yaptığı şarkının mix ve mastering’ini Barış Büyük hazırladı.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
Kalbimdeki Ayaz
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