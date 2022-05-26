“Robin Hood” Yılmaz Morgül: Hedefim  10.000 tekerlekli sandalye bağışı dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın gönüllüsü olarak çalışan Yılmaz Morgül kendisinin ve Hot Döner’in bağışlarıyla satın alınan akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyeleri engellilere eliyle teslim etti. Beykoz Engelliler Derneği’ne teslim edilen tekerlekli sandalyelerin teslim töreninde konuşan Yılmaz Morgül “Bugüne kadar ücretli veya ücretsiz verdiğim konserlerden engelliler için tekerlekli sandalye bağışları topladım. Önümüzdeki yıl hedefim 10 bin tekerlekli sandalye sayısına ulaşmak olacak. Bağışçılardan toplayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı seviyorum. Ben engellilerin Robin Hood’uyum” dedi.

Tekerlekli sandalyelerin teslim törenine Hot Döner sahibesi Esin Yükseközcan, Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, hayırsever sanatçı Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Anadolu yakası temsilcisi sanatçı Hilal Özdemir ile vakıf yönetim kurulu üyeleri Şeniz Ulusoy, Arif Işık ve Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya katıldılar.