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Rixos Hotels için hazırlanan reklam filmi, KBA Works'a Altın Ödül getirdi

Rixos Hotels, Gold Stevie Ödülü’nü almaya hak kazandı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:31
Rixos Hotels için hazırlanan reklam filmi, KBA Works'a Altın Ödül getirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

KBA Works, Dünya’nın önde gelen ödüllerinden The Stevie International Business Awards’ta, ‘video ödülleri – seyahat & turizm’ kategorisinde, Rixos Hotels Birleşik Arap Emirlikleri otelleri için hazırladığı ‘More Than’ reklam filmi ile başvuran diğer tüm projeleri geride bırakarak Gold Stevie Ödülü’nü almaya hak kazandı.

67 ülke ve bölgeden 3800’den fazla başvurunun alındığı yarışmada büyük bir başarıya imza atan KBA Works, bugüne kadar Türk ajansları tarafından yapılan en geniş alan hedeflemeli turizm kampanyasına imza attı.

Dubai ve Abu Dhabi de gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu, görüntü yönetmenliğini Barış Aygen yaptı.

FİLM İZLEME LİNKİ: https://vimeo.com/670161362

Yapım ve prodüksiyonu KBA Medya tarafından gerçekleştirilen filmin çöl çekimleri Dubai’ye 45KM uzaklıktaki Red Sand Desert olarak bilinen, DUNE, Mission Impossible gibi birçok Hollywood yapımı filmin de çekimlerinin gerçekleştirildiği Ürdün sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirildi.

Rixos Hotels More Than filmi ile başka ödül adaylıkları da bulunan KBA Works reklam ajansı önümüzdeki günlerde diğer global ödüllerde de büyük ödüllerin gelişini bekliyor.

Künye

Reklamveren: Rixos Hotels Birleşik Arap Emirlikleri

Reklamveren Yetkilisi: Cenk Ünverdi

Reklam Ajansı: KBA Works

Ajans Başkanı: Evren Bingöl

Ajans Prodüktörü: Yasin Üstün

Kreatif Direktör: Burak Güleryüz

Yönetmen: Barış Kırımşelioğlu

Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen

Prodüksiyon Şirketi: KBA Medya & Filmquip Media Dubai

Post Prodüksiyon: Editist Post Prodüksiyon

Yapım ve Prodüksiyon Sorumluları: Osman Türk, Dilek Üstün

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rixos HotelsKBA Works
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