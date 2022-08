Rixos Hotels için hazırlanan reklam filmi, KBA Works'a Altın Ödül getirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR



KBA Works, Dünya’nın önde gelen ödüllerinden The Stevie International Business Awards’ta, ‘video ödülleri – seyahat & turizm’ kategorisinde, Rixos Hotels Birleşik Arap Emirlikleri otelleri için hazırladığı ‘More Than’ reklam filmi ile başvuran diğer tüm projeleri geride bırakarak Gold Stevie Ödülü’nü almaya hak kazandı.



67 ülke ve bölgeden 3800’den fazla başvurunun alındığı yarışmada büyük bir başarıya imza atan KBA Works, bugüne kadar Türk ajansları tarafından yapılan en geniş alan hedeflemeli turizm kampanyasına imza attı.



Dubai ve Abu Dhabi de gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu, görüntü yönetmenliğini Barış Aygen yaptı.



FİLM İZLEME LİNKİ: https://vimeo.com/670161362



Yapım ve prodüksiyonu KBA Medya tarafından gerçekleştirilen filmin çöl çekimleri Dubai’ye 45KM uzaklıktaki Red Sand Desert olarak bilinen, DUNE, Mission Impossible gibi birçok Hollywood yapımı filmin de çekimlerinin gerçekleştirildiği Ürdün sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirildi.



Rixos Hotels More Than filmi ile başka ödül adaylıkları da bulunan KBA Works reklam ajansı önümüzdeki günlerde diğer global ödüllerde de büyük ödüllerin gelişini bekliyor.



Künye



Reklamveren: Rixos Hotels Birleşik Arap Emirlikleri



Reklamveren Yetkilisi: Cenk Ünverdi



Reklam Ajansı: KBA Works



Ajans Başkanı: Evren Bingöl



Ajans Prodüktörü: Yasin Üstün



Kreatif Direktör: Burak Güleryüz



Yönetmen: Barış Kırımşelioğlu



Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen



Prodüksiyon Şirketi: KBA Medya & Filmquip Media Dubai



Post Prodüksiyon: Editist Post Prodüksiyon



Yapım ve Prodüksiyon Sorumluları: Osman Türk, Dilek Üstün