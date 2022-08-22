Rixos Hotels için hazırlanan reklam filmi, KBA Works'a Altın Ödül getirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR
KBA Works, Dünya’nın önde gelen ödüllerinden The Stevie International Business Awards’ta, ‘video ödülleri – seyahat & turizm’ kategorisinde, Rixos Hotels Birleşik Arap Emirlikleri otelleri için hazırladığı ‘More Than’ reklam filmi ile başvuran diğer tüm projeleri geride bırakarak Gold Stevie Ödülü’nü almaya hak kazandı.
67 ülke ve bölgeden 3800’den fazla başvurunun alındığı yarışmada büyük bir başarıya imza atan KBA Works, bugüne kadar Türk ajansları tarafından yapılan en geniş alan hedeflemeli turizm kampanyasına imza attı.
Dubai ve Abu Dhabi de gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu, görüntü yönetmenliğini Barış Aygen yaptı.
FİLM İZLEME LİNKİ: https://vimeo.com/670161362
Yapım ve prodüksiyonu KBA Medya tarafından gerçekleştirilen filmin çöl çekimleri Dubai’ye 45KM uzaklıktaki Red Sand Desert olarak bilinen, DUNE, Mission Impossible gibi birçok Hollywood yapımı filmin de çekimlerinin gerçekleştirildiği Ürdün sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirildi.
Rixos Hotels More Than filmi ile başka ödül adaylıkları da bulunan KBA Works reklam ajansı önümüzdeki günlerde diğer global ödüllerde de büyük ödüllerin gelişini bekliyor.
Künye
Reklamveren: Rixos Hotels Birleşik Arap Emirlikleri
Reklamveren Yetkilisi: Cenk Ünverdi
Reklam Ajansı: KBA Works
Ajans Başkanı: Evren Bingöl
Ajans Prodüktörü: Yasin Üstün
Kreatif Direktör: Burak Güleryüz
Yönetmen: Barış Kırımşelioğlu
Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen
Prodüksiyon Şirketi: KBA Medya & Filmquip Media Dubai
Post Prodüksiyon: Editist Post Prodüksiyon
Yapım ve Prodüksiyon Sorumluları: Osman Türk, Dilek Üstün
Önce Vatan Gazetesi