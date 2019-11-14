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REYNMEN’DEN SONRA OĞUZHAN KOÇ VE İBRAHİM BÜYÜKAK İLE DEVAM EDİYOR…

Geçtiğimiz haftalar da Reynmen ile 2020 yılının Nisan ayında Avrupa’ da Reymen Dev Konser anlaşması imzalayan Riba Events ve Back Drop Media ; hafta sonu yaptıkları toplantı da verdikleri bu fotoğrafla toplu anlaşmalarını kutladılar.

REYNMEN’DEN SONRA OĞUZHAN KOÇ VE İBRAHİM BÜYÜKAK İLE DEVAM EDİYOR…

Geçtiğimiz haftalar da Reynmen ile 2020 yılının Nisan ayında Avrupa’ da Reymen Dev Konser anlaşması imzalayan Riba Events ve Back Drop Media ; hafta sonu yaptıkları toplantı da verdikleri bu fotoğrafla toplu anlaşmalarını kutladılar.

14 Kasım 2019 Perşembe 11:31
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REYNMEN’DEN SONRA OĞUZHAN KOÇ VE İBRAHİM BÜYÜKAK İLE DEVAM EDİYOR…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz haftalar da Reynmen ile 2020 yılının Nisan ayında Avrupa’ da Reymen Dev Konser anlaşması imzalayan Riba Events ve Back Drop Media ; hafta sonu yaptıkları toplantı da verdikleri bu fotoğrafla toplu anlaşmalarını kutladılar.  Riba Events ve Back Drop Media  resmi sosyal medya sayfalarından yaptıkları açıklamalarda: 2020 yılında Oğuzhan Koç’la   Avrupa’ da büyük konserler vereceklerini aynı zamanda  İbrahim Büyükak’la da farklı bir konsept yapacaklarını duyurdular.


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Son Güncelleme: 14.11.2019 06:31
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