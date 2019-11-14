REYNMEN’DEN SONRA OĞUZHAN KOÇ VE İBRAHİM BÜYÜKAK İLE DEVAM EDİYOR…

HABER: DİNÇER KARACALAR

Geçtiğimiz haftalar da Reynmen ile 2020 yılının Nisan ayında Avrupa’ da Reymen Dev Konser anlaşması imzalayan Riba Events ve Back Drop Media ; hafta sonu yaptıkları toplantı da verdikleri bu fotoğrafla toplu anlaşmalarını kutladılar. Riba Events ve Back Drop Media resmi sosyal medya sayfalarından yaptıkları açıklamalarda: 2020 yılında Oğuzhan Koç’la Avrupa’ da büyük konserler vereceklerini aynı zamanda İbrahim Büyükak’la da farklı bir konsept yapacaklarını duyurdular.



