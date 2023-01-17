Revart “Aşka Dair” ile geri dönüyor

Revart’ın yeni şarkısı “Aşka Dair” 20 Ocak’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanıyor.

“Hatırla” ve “üzülme” gibi single’larıyla büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan, Sefo ile yayınladıkları “yarım kalır”la da milyonlarca dinlenmeye ulaşan Revart bu yeni şarkıyla da geleneği bozmayacak gibi görünüyor.

Sözleri ve müziği kendisine, prodüksiyonu Aerro'ya ait olan şarkı Revart'ın düşünülmüş sözleri ve ritmik müziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Revart’ın yeni şarkısı Aşka Dair, 20 Ocak’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında!