Recep Işık'tan 'ELVEDA'

DİNÇER KARACALAR

Barış Manço’ya yıllarca sahnesinde eşlik eden birbirinden usta müzisyenlerden oluşan 24 Ayar grup üyelerinden Rec Rocero (Recep Işık), yakın zamanda kaybettiği eşi, Barış Manço’nun yıllarca vokalistliğini yapan Paula Işık’ın anısını yaşatmak için, hazırladığı şarkıyı yayınlamak için gün saymaya başladı.

Eşine ithaf ettiği “Elveda” adlı şarkı ile Rec Rocero (Recep Işık) dinleyicilere ölümsüz bir aşk hikayesini anlatacak. Rec Rocero, eşi Paula’nın son 8 saatinde yanındayken kendisine söylediği sözlerden oluşan şarkısı ile ilk kez mikrofon başına geçerek solist olarak dinleyiciyle buluşacak.

Sözleri Rec Rocero’ya, bestesi ve aranjesi Eser Taşkıran’a ait, tüm enstrümanları canlı çalınan “Elveda”nın üretiminde 24 Ayar’ın üyeleri Mustafa Kos,Ferhat Hasanoğlu, Bensu Kos’un yanı sıra İstanbul Strings ve Ladies & Gentlemen korosu da katkı sağladı.

Şarkının video klip çekimleri Ses Tiyatrosu ve Şile’de İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde iki gün süren bir çalışma sonucunda tamamlandı.

Rec Rocero & 24 Ayar’ın yepyeni şarkısı “Elveda”, 22 Ekim Cuma günü Atölyem Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda, video klibi netD kanalında!