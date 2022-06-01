Rec Rocero’nun çıkış şarkısı Barış Manço’dan

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun yıllar Barış Manço’nun vokalistliğini yapan eşi Paula’yı kaybettikten sonra, 24 Ayar müzik grubu ile birlikte onun anısını yaşatmak üzere “Elveda” adlı şarkıyı hazırlayan Recep Işık, bu şarkıyla büyük ilgi görmüştü. Işık şimdi de “Özlüyorum” adlı maxi single’ını sevenleriyle buluşturuyor.

3 Haziran’da yayınlanacak olan maxi single’ın çıkış şarkısı “Allah’ın Güç Ver Bana” olarak belirlendi. Söz ve müziği Barış Manço’ya ait olan şarkının düzenlemesi Eser Taşkıran imzası taşıyor. Şarkının klibi için de İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Rec Rocero, “Bu şarkıda geçmişe özlem, sevgi, saygı var” dedi.