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Rec Rocero’nun çıkış şarkısı Barış Manço’dan

Kurtalan Ekspres’in davulcusu, Barış Manço’ nun sahnede “Rec Rocero” diye seslendiği Recep Işık, yeni maxi single’ını beğeniye sunmaya hazırlanıyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 15:54
Rec Rocero’nun çıkış şarkısı Barış Manço’dan

HABER: DİNÇER KARACALAR

Uzun yıllar Barış Manço’nun vokalistliğini yapan eşi Paula’yı kaybettikten sonra, 24 Ayar müzik grubu ile birlikte onun anısını yaşatmak üzere “Elveda” adlı şarkıyı hazırlayan Recep Işık, bu şarkıyla büyük ilgi görmüştü. Işık şimdi de “Özlüyorum” adlı maxi single’ını sevenleriyle buluşturuyor.

3 Haziran’da yayınlanacak olan maxi single’ın çıkış şarkısı “Allah’ın Güç Ver Bana” olarak belirlendi. Söz ve müziği Barış Manço’ya ait olan şarkının düzenlemesi Eser Taşkıran imzası taşıyor. Şarkının klibi için de İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Rec Rocero, “Bu şarkıda geçmişe özlem, sevgi, saygı var” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rec RoceroBarış MançoAllahın Güç Ver BanaAllahın Güç Ver Bana Barış Manço
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