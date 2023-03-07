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Rec Rocero'nun Zor Elvedası

Barış Manço’nun uzun yıllar birlikte çalıştığı ve Rec Rocero olarak seslendiği Recep Işık’ın yeni şarkısı “Sen Aşksın” yayınlandı.

07 Mart 2023 Salı 10:17
Rec Rocero'nun Zor Elvedası

HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz ve müziği Eser Taşkıran imzası taşıyan şarkı, sanatçının Rec’in Dünyası adlı YouTube kanalında yayınlandı. Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Rec Rocero, “Sen Aşksın”ın ardından bir çalışmaya daha imza attı. Yaşanan olaydan hayli üzüntü duyan Recep Işık, söz ve müziği kendisine ait olan ilk şarkısı “Elveda”ya yeniden klip çekti. Klipte depremin ardından ortaya çıkan görüntülere yer veren Işık, paylaştığı video klibe “Ülkem için en zor elveda” notunu düştü.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rec RoceroSen AşksınBarış MançoRecep Işık
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