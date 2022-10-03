RDP TV yayın hayatına başladı

RDP Prodüksiyon 2020 yılının Kasım ayında, dizi, sinema ve medya sektöründe hizmet üretmek üzere kurulmuştur. Merkezi İstanbul Taksim'de olup konusunun uzmanı ekibiyle profesyonel hizmet sağlar. Bünyesindeki yol arkadaşları, dizi, sinema ve medya sektöründe tanınmış isimler olup pek çok başarılı projeye imza atmışlardır. Kuruluş amacındaki, bir TV platformu olma hayali, sonunda İzmir’de hayata geçirilmiştir. Ülke ve dünya gündemine değinirken, yerelin sesi olma amacı ile birlikte; 55 ülkede IP TV teknolojisi ile canlı yayınını gerçekleştirir. Seyircisi ile CANLI TV'de buluşmakta, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında yerini almaktadır. İçerik üretiminde gündemi, yurt içi ve dışından aktarırken, sadece siyaset ve ekonomi yorumlarıyla sınırlı kalmayıp sosyal sorumluluk farkındalığıyla, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına kapılarını açmaktadır. Kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik programlarıyla mikrofonu bu kitlelere de uzatmaktadır. RDP TV, Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Önder OKTAY ve Kurucu Genel Koordinatör Ayşegül AYDIN’ın vizyonel bakışı ile EGE’nin SESİ olacaktır. (www.rdpmedya.tv)