RAVİŞ’İN 'GÜZELLİK' Şarkısı Yayında!

Haber: Aslan Sayım

Kısa bir süre önce 'Kalbinde Kalmasın ' isimli çalışması ile dinleyicilerinden yoğun beğeni ve dönüş alan Raviş, bir sürpriz yaparak 14 Şubat için Güzel Kadın 2 olarak nitelendirdikleri çalışma olan 'Güzellik' i dinleyicisiyle buluşturdu.

Daha ilk çıktığı andan itibaren Spotify'ın en önemli editör listelerinden biri olan 'New Music Friday' da ve birçok platformlarda önemli listelere hızlı bir giriş yaptı.

Güzellik Söz-müzik : Turgut Raviş, Vokalist: Utku Çılgın,Aranje /Mix-mastering/Klip Yönetmenliğii : Utku Çılgın'a ait.

Klip link: https://youtu.be/8mog-osEsvk