Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.916,06
ALTIN
1.198,92
DOLAR
19,11
STERLİN
23,50
EURO
20,67
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
Fiskobirlik Müfettiş Yardımcısı Alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak
Maden ve Petrol İşleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ramazan Dursun’dan Son Veda Yeni Şarkısı Tüm Dijital Platformlarda!

Ramazan Dursun “Son Veda” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. 

28 Mart 2023 Salı 11:21
4 Okunma
Ramazan Dursun’dan Son Veda Yeni Şarkısı Tüm Dijital Platformlarda!

Haber: Aslan Sayım

Sözlerini kendisi yazdığı duygusal şarkısı ile büyük beğeni toplayan Ramazan Dursun müzik severlerle yeniden buluştu. Hem duygusu hem film tadında klip çalışması ile sevenlerine tekrar merhaba dedi. Yurtdışında çekimleri tamamlanan klip çalışmasında Ramazan Dursun yeniden kamera karşısına geçti.

Duygu adamı olduğunu her şarkısında hissettiriyor.

Son Veda isimli şarkının sözü ve müziği Ramazan Dursun’un kendisine ait. Şarkının Aranjörlüğünü Burak Kalaycı üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Fatih Baduroğlu yer alıyor.

Ramazan Dursun “Son Veda” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı  Hayrettin Güneş  yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor. 

Klip Link: https://youtu.be/0JQMYy04jFw

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ramazan DursunSon Veda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz
Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz
Ero’dan aşk şarkısı “OU LA LA”
Ero’dan aşk şarkısı “OU LA LA”
"ŞARKI DA SÖYLEYEN OYUNCUYUM"
"ŞARKI DA SÖYLEYEN OYUNCUYUM"
Erol Köse’nin yeni keşfi Kim Kardashian’ın kuzeni Hande!
Erol Köse’nin yeni keşfi Kim Kardashian’ın kuzeni Hande!
Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi filminde
Sinan Albayrak ve Bülent Çolak Kara-Komedi filminde
Defile rekortmeni Simge Ünal, Dubai yolcusu
Defile rekortmeni Simge Ünal, Dubai yolcusu
Aranjör DJ Gürkan Uyanıktürk "I Like That" single zirvede!
Aranjör DJ Gürkan Uyanıktürk "I Like That" single zirvede!
Cengizhan Adıgüzel İddialı Geliyor 
Cengizhan Adıgüzel İddialı Geliyor 
Ozan Ünlü’den yeni single müjdesi!
Ozan Ünlü’den yeni single müjdesi!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi