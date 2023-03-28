Ramazan Dursun’dan Son Veda Yeni Şarkısı Tüm Dijital Platformlarda!

Haber: Aslan Sayım

Sözlerini kendisi yazdığı duygusal şarkısı ile büyük beğeni toplayan Ramazan Dursun müzik severlerle yeniden buluştu. Hem duygusu hem film tadında klip çalışması ile sevenlerine tekrar merhaba dedi. Yurtdışında çekimleri tamamlanan klip çalışmasında Ramazan Dursun yeniden kamera karşısına geçti.

Duygu adamı olduğunu her şarkısında hissettiriyor.

Son Veda isimli şarkının sözü ve müziği Ramazan Dursun’un kendisine ait. Şarkının Aranjörlüğünü Burak Kalaycı üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Fatih Baduroğlu yer alıyor.

Ramazan Dursun “Son Veda” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/0JQMYy04jFw