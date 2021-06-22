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Ramazan Dursun ‘’Bozuluyor Dengem’’ Şarkısı Yayında!

Sevilen sanatçı Ramazan Dursun dengeleri bozmaya geliyor!

22 Haziran 2021 Salı 12:19
18 Okunma
Ramazan Dursun ‘’Bozuluyor Dengem’’ Şarkısı Yayında!

HABER: ASLAN SAYIM


Yeni şarkısı Bozuluyor Dengem ile güzel çıkış yakalayan başarılı sanatçı 24 saat içinde yüz bin kişi tarafından izlenildi! 

kısa sürede ikiyüz bini aşkın kişi tarafından izlenlenilen klip youtube kanalında iddalı giriş yaptı. Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan single çalışması ‘’Bozuluyor Dengem’’ şarkısının sözleri ve müziği Sertan Güçlü imzası taşıyor. Düzenlemesini ise Burak Kalaycı üstlendi. Aynı zamanda klip yönetmenliği koltuğunda yine Burak Kalaycı oturuyor. Klip çekimleri lüks bir evde tamamlandı. Kısa sürede şarkı sosyal medyada bir çok kişi tarafından beğenildi. 

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Ramazan Dursun Bozuluyor Dengem Şarkısı Yayında
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