RAFET EL ROMAN'dan “MİLYON YARA”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Söz ve bestesi yine kendi imzasını taşıyan şarkının klip çekimleri de, Sanatçının çok sevdiği şehir Bakü’de gerçekleştirildi. MİLYON YARA şarkısında anlattıklarını birebir yaşadığını dile getiren Sanatçı; aşka ve ilişkilere dair çok özel göndermeler de yapıyor.

Geçmişten bugüne; onlarca slow balata imzasını atan RAFET EL ROMAN; çok beklenen 'SEVGİLİLER GÜNÜ” konseri için de KONYA DEDEMAN OTEL’de sahne alacak. Konya’lı müzikseverleri için; en özel şarkılarını seslendirecek olan Sanatçı; kendi şarkılarının yanısıra FERDİ ÖZBEĞEN’den; MÜSLÜM GÜRSES’e, NEŞET ERTAŞ’tan BARIŞ MANÇO’ya; FERDİ TAYFUR’a kadar çok değerli sanatçıların şarkılarına da yer vererek; unutulmayacak bir müzik şöleni yaşatacak…