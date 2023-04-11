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Prof. Dr. Umut Barbaros Kimdir?

Prof. Dr. Umut Barbaros kimdir, kaç yaşında? Halen İstanbul Cerrahi Derneği Başkanı unvanının sahibidir. Prof. Dr. Umut Barbaros nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Umut Barbaros hayatı ve biyografisi nedir? İşte merak edilenler...

11 Nisan 2023 Salı 15:29
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Prof. Dr. Umut Barbaros Kimdir?

HABER: AZİZ KARATAŞ

Prof. Dr. Umut Barbaros 1972 yılında Çankırı’da doğmuştur. Liseyi Antalya Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra tıp eğitimi için Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümüne girmiş ve 1990 yılında başarı ile mezun olmuştur. Prof. Dr. Umut Barbaros genel cerrahi eğitimini İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı fakültede Genel cerrahi uzmanlığını aldıktan sonra profesörlüğe kadar yükselmiştir. Kıdemli profesör olarak çalışmaya devam ettiği İstanbul Üniversitesinde Tıp Fakültesi’nden 2019 yılında özel sektöre geçmiş ve kendi muayenehanesini açmıştır. Prof. Dr. Umut Barbaros Genel cerrahi eğitimi sonrasında İtalya’da 1 yıl “Modern Cerrahi” teknikleri doktorasını yapmış ve “Robotik Cerrahi“  üzerine PHD almıştır.

Genel cerrahi de her konuda başarılı şekilde ameliyatlarını uygulayan ve sağlık sektöründe bir çok ilke imzasını atan Prof. Dr. Umut Barbaros özellikle zor onkolojik vakaları, obezitenin her tür ameliyatı ve laparoskopik – robotik cerrahide her tür girişimde yüksek düzeyde başarının öncüsüdür. Uluslararası ve ulusal bir çok dernekte aktif üyeliği bulunan Prof. Dr. Umut Barbaros’un 100’den fazla uluslararası akademik yazısı ve birçok bölümde kitap yazarlığı mevcuttur. Halen İstanbul Cerrahi Derneği Başkanlığı yapmaktadır. 2 Oğlu bulunan Prof.Dr. Umut Barbaros fanatik Fenerbahçe taraftarı ve aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Umut Barbaros
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