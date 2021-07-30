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Popun yeni starı Ceyda Hollywood’dan geldi

Hollywood’da keşfedildi popstar olmaya geldi

30 Temmuz 2021 Cuma 13:29
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Popun yeni starı Ceyda Hollywood’dan geldi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Hollywood’da turist olarak dolaşırken keşfedilip Netflix’in “Dirty Love” adlı dizisinde rol alan Ceyda, müzik hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Ceyda, söz ve müziği kendisine ait “Durum Berabere” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ceyda’nın hayatı, turist olarak gittiği Hollywood’da değişti. Sokakta yürürken keşfedilen Ceyda, kendisine sunulan oyunculuk teklifini kabul ederek setlere adım attı ve Netflix’te yayınlanacak “Dirty Love” adlı dizide oynadı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle göz dolduran Ceyda, çocukluk yıllarından bu yana hayalini kurduğu şarkıcılığa da aynı dönemde başladı.

KENDİ BESTESİYLE ÇIKIŞ YAPTI

Yaptığı besteleri tesadüfen tanıştığı Sezen Aksu'nun ekibine dinleten Ceyda, Demet Akalın'ın da aranjörü olan Erhan Bayrak sayesinde ilk single’ını hazırladı. Genç sanatçı, söz ve müziği kendisine ait “Durum Berabere” adlı şarkıyı dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

TARKAN’A ŞARKI YOLLADIM

Kendine Türk müziğinin devleri Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan’ı örnek alan Ceyda, müzik kariyeri için iddialı konuştu: “Fiziğim ve oyunculuğum var ama benim hayalim hep şarkıcı olmaktı. Güzelliğimin akasına da sığınmıyorum, fiziğimin önüne geçecek kapasitede şarkılar yapıyorum. Yakında hem listelerde hem konserlerde beni daha çok göreceksiniz. Çok sayıda şarkı sözü ve bestem var. En büyük hayallerimden biri, şarkılarımdan birini Tarkan’ın seslendirmesi. Hatta bir şarkımı yolladım, kendisinden cevap bekliyorum.”

ALEYNA LİGDEN DÜŞTÜ

“Benim kimseyle yarışım yok, kendi kendimin rakibiyim” diyen Ceyda, İngilizceyi ana dili gibi konuşabilmesine rağmen kariyerine Türkçe şarkılarla devam edeceğini de söyledi: “Aleyna Tilki İngilizce şarkı derdine düşmese iyi gidiyordu ama şimdi ligden düştü. Burası Türkiye, İngilizce şarkıyla Tarkan başaramadı, Aleyna nasıl başarsın! Bu da herkesin dikkatli adımlar atması gerektiğini gösteriyor. Ben de kariyerimde Türkçe şarkılarla yol alacağım, yeni şarkılarımı yakında çıkaracağım.”

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