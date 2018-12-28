Poll Production Booking'in ilk transferi Serdar Ortaç

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Yaptığı işlerle müzik piyasasında fark yaratan Polat Yağcı, sahibi olduğu Poll Production şirketine yeni bir oluşum daha kazandırdı. Yapım, menajerlik ve organizasyondaki başarısını booking girişimi ile taçlandıran Yağcı, yine flaş bir transfere imzasını attı.

Geçtiğimiz günlerde Polat Yağcı ile bir araya gelen Ortaç, 100 konserlik bir sözleşmeye imza attı. Türk Pop Müziği’nin başarılı ismi Serdar Ortaç’ın menajerlik ve booking hizmetleri bundan sonra Poll Production tarafından yürütülecek.

İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Cengiz Kurtoğlu, Hande Yener, Hakan Altun, Serkan Kaya, Zara gibi müziğin dev isimlerinin yer aldığı Poll Production’ın booking alanındaki ilk transferi Serdar Ortaç oldu.