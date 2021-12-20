PİTON’DAN GELEN ENERJİ ZİRVE YAPTIRDI

Bir dönem 4,5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla yaptığı dans ile isminden söz ettiren Kudret Sarıalioğlu Çebi, şimdi de yaşam koçluğuyla şöhretine şöhret katıyor.

Danstan sonra yaşam koçluğuna başlayan Sarıalioğlu Çebi,Bioenerji uzmanlığı,nefes koçluğu,bitkiler uzmanlığı başta olmak üzere Uluslararası birçok alanda 8 ayrı sertifika aldı. Başarılı çalışmalarıyla kısa sürede büyük çıkış yakalayan Kudret Sarıalioğlu Çebi,bu enerjiyi piton yılanından aldığını belirterek,’Yaklaşık 6 yıl yılan ile yatıp kalktım. Yılandan gerçekten çok büyük enerji aldım. Hava,su,toprak,ateş ilmini ondan aldım. Onu benden alıp hayvanat bahçesine koyduklarında çok üzüldüm. Aylarca kendime gelemedim. Ondan aldığım enerjiyle başarıma başarı kattım. İnsanlara yararlı işlere imza atıyorum’diyor.