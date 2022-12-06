Pınar Deniz'i Altın Kelebek’te ağlattı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Pınar Deniz, Zorlu PSM’de düzenlenen Altın Kelebek Töreni’nde başrolünü oynadığı “Yargı” dizisiyle “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü. Deniz, ödülünü duayen televizyoncu Faruk Bayhan’dan aldı. Smokin tarzı bir kostümle geceye katılan oyuncunun yaptığı konuşma dikkat çekti.

Pınar Deniz neden oyunculuk mesleğini seçtiğini şu sözlerle açıkladı:

“Çocuk Pınar’ın hayalini gerçekleştirdiniz herkese teşekkür ederim. Bu aralar karmaşık bir ruh haline sahibim. Hâlbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi. Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; ‘Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım’ dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı.”